O Ministério dos Assuntos Internos alertou sobre o vírus Mamont no Telegram, roubadas de Relatórios e SMS

A programação funciona da seguinte forma: Um fraudador envia contato no telegrama uma mensagem como “Você está em vídeo?” Acompanhado por um arquivo com a expansão do .apk e, quando é aberto, o telefone é infectado com Trojan.

.APK é o formato do arquivo de arquivo do kit de pacote Android, que é usado para distribuir aplicativos e instalá -lo em dispositivos com o sistema de controle Android.

Além do roubo de dados, o aplicativo pode enviar automaticamente um arquivo infectado para todos os contatos no Messenger.

“O objetivo final dos invasores é obter acesso a fundos de pagamento, mas dados pessoais e todas as informações do smartphone também podem ser usadas para fins ilegais”, avisou o Ministério dos Assuntos Internos.

O boletim é destinado a diferentes categorias de cidadãos, incluindo o Exército. Então, o canal do Telegram “Two Majors” no início de janeiro Publicado A história de um dos caçadores da Federação Russa, que disse que tais regulamentos estão sendo usados ​​em massa por scammers ucranianos para roubar relatórios de soldados russos.

O Ministério dos Assuntos Internos alerta: Para quem uma mensagem é entregue com um arquivo desconhecido, ela não pode ser aberta.

Para se proteger contra esse ataque, você deve instalar o software antivírus no smartphone e prestar atenção à expansão dos arquivos enviados.