O Ministério dos Assuntos Internos da Rússia colocou o artista e ativista Daria Apakhonchich na lista de procuradas. Foi um dos primeiros a se envolver no registro de “agente estrangeiro”

O Ministério do Interior da Rússia colocou um artista em São Petersburgo e a ativista Daria Apakhonchich na lista procurada, informa Mediazon.

O Departamento do Departamento afirma que o ativista é exigido “sob um artigo do Código Penal”. Os detalhes do caso criminal não são especificados.

Anteriormente, os tribunais russos foram punidos por Papakhonchich sobre protocolos por falha de dar um relatório sobre o “agente estrangeiro” no Ministério da Justiça (parte 2 do artigo 19,34 de crimes administrativos).

Daria Apakhonchich é professora de idiomas russa, ativa e ativista. É conhecido por sua ação “Infelizmente, desfile” E “Vulva-Ballet”bem como o projeto “Descanse 24 horas”. Apacachonchich foi um dos primeiros a se envolver no registro de agentes estrangeiros de 2020. O artista não vive na Rússia e envia o Ministério da Justiça, em vez de em quadrinhos e ensaios gráficos.