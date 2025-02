O Ministério dos Assuntos Internos da República do Dagestão fez uma refutação oficial das informações publicadas na mídia da Internet sobre a renúncia do Chefe do Serviço de Polícia de Trânsito na República de Dagiestan Alexander Shalagin.

A declaração publicada pelo Ministério enfatiza que as informações comuns não são verdadeiras. Atualmente, Alexander Shalagin está de férias planejado e continua a manter seu cargo.