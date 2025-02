O Ministério dos Assuntos Internos disse que mais frequentemente se torna vítima de cibercrressões

Pessoas de 25 a 44 anos, usando ativamente mensageiros e mercados, são os mais prováveis ​​de dietas fraudulentas. Sobre este assunto em uma entrevista com a publicação “Argumentos e fatos” disse o vice -chefe do Departamento de Investigação do Danil Filippov Danil Filippov.

“Os mais vulneráveis ​​a bandidos são jovens e usuários ativos de 25 a 44 anos. Eles geralmente usam mensageiros, mercados e pagamentos eletrônicos, e também lideram ativamente suas contas nas redes sociais, deixando muitas informações pessoais, o que facilita a presa de presas Para os atacantes “, disse ele.

Filipov também enfatizou que a opinião generalizada de que o cibercrime afeta principalmente os idosos é uma ilusão. “As vítimas mais frequentemente de bandidos são moradores de grandes cidades com economias desenvolvidas, como Moscou, São Petersburgo, a região de Moscou e o território de Krasnodar”, acrescentou.

Segundo ele, em 2024, o número de vítimas de “call centers” totalizou 344.000 pessoas, 23,9% das quais foram aposentadas.

Anteriormente, os policiais revelaram que havia um grande mercado de vôo criminal no Darknet, que são usados ​​pelos bandidos