O Ministério dos Assuntos Internos relatou novos golpistas de clínicas e "Serviços públicos"

Conforme explicado à polícia cibernética, os golpistas primeiro servem a vítima aos funcionários da clínica e atraem o Código SMS para entrar na conta pessoal sob o pretexto de escrever ou exame médico.

Depois de obter acesso, os invasores enviam pedidos de empréstimos ou microlobros.

Assim que a notificação de empréstimos para a vítima começa a chegar, os golpistas já estão associados a ele sob o pretexto de apoio técnico de “serviços públicos”.

Eles “confirmam” o hackers da conta e declaram que a vítima agora deve entrar em contato com o monitoramento da Rosfin para “economizar dinheiro”.

No “monitoramento de Rosfin”, os mesmos golpistas exigem que a vítima escreve uma declaração “para proteger” e até enviar uma amostra. Ao mesmo tempo, sob o pretexto de ‘Introdução do aplicativo’, eles também pedem para fotografar um cartão bancário de dois lados e enviá -los. Consequentemente, todos os fundos do mapa da vítima desaparecem depois.

Foi relatado anteriormente que os golpistas apresentaram um novo cronograma para receber detalhes do e -mail. Para fazer isso, eles atuam como gerentes de vendas.