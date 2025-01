O Ministério Público exigiu a conclusão do campus de Ivanovo

A autoridade supervisora ​​​​informou o governador da região, Stanislav Voskresensky, sobre a situação de risco e destacou a necessidade de tomar medidas para criar um espaço educacional.

Uma rede de campi modernos deverá surgir em várias regiões da Rússia como parte do projeto nacional “Ciência e Universidades”. Em Ivanovo, a área BIM foi escolhida como local. Prevêem a construção de dormitórios para as principais universidades da cidade para 2,5 mil alunos, um parque tecnológico com modernos laboratórios e espaço de coworking, um centro educacional com biblioteca e até um museu.

Foi relatado anteriormente que o projeto será implementado no âmbito de uma parceria público-privada. O volume de investimento foi estimado em 10 bilhões de rublos. Além de adaptar o edifício principal da fábrica para uso moderno, prometeram melhorar cinco quilómetros do aterro de Uvodi, construir 14 quilómetros de ciclovias e caminhos pedonais, ajardinar 21 hectares da área envolvente e construir edifícios residenciais de vários pisos com uma área total de 196 mil metros quadrados.

Em junho de 2023, o governo regional celebrou um contrato de concessão com uma organização autônoma sem fins lucrativos para auxiliar no desenvolvimento da infraestrutura social, cultural e científica “Campus da Manufatura Bolshaya Ivanovo”.

Mas ambas as partes não aderem a este acordo.