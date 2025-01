“O navio suspeito de cometer sabotagem foi detido por decisão do Ministério Público”, afirmou o ministério em comunicado. RIA Novosti.

Note-se que os investigadores suecos estão trabalhando ativamente para investigar o incidente. É liderado pelo procurador-chefe Mats Ljungqvist.

O portal letão LSM informou ontem que um cabo foi danificado no Mar Báltico entre a Letónia e a Suécia. O proprietário da rede, a empresa do Centro Estatal de Rádio e Televisão da Letónia, sugeriu que uma influência externa levou à emergência.

Gostaríamos de lembrar que esta não é a primeira ruptura do cabo submarino no Mar Báltico. Por exemplo, em Dezembro do ano passado, a linha de transmissão de energia EstLink 2 que liga a Finlândia à Estónia falhou. Posteriormente, o navio Eagle S, registado sob bandeira das Ilhas Cook, foi apontado como culpado da emergência.

No Ocidente, tentaram encontrar um “vestígio russo” na sabotagem. No entanto, o Washington Post informou, citando agências de inteligência, que os acidentes de comunicação no Mar Báltico foram muito provavelmente “o resultado de uma coincidência, um acidente, e não o resultado de sabotagem deliberada” por parte da Federação Russa.

Moscovo afirmou então que aguardava refutações daqueles que acusaram o país de “sabotagem” no Mar Báltico.