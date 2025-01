O Ministério Público sueco prendeu um navio suspeito de envolvimento nos danos ao cabo entre a Letónia e a Suécia

O Ministério Público sueco prendeu um navio suspeito de estar envolvido na danificação do cabo entre a Letónia e a Suécia, relatado no departamento.

A promotoria não divulga o nome e a propriedade da embarcação. Onde a tripulação está e qual é o seu status não é indicado. Outros detalhes da investigação preliminar iniciada pelo Ministério Público não são conhecidos.

De acordo com o procurador principal Mats Ljungqvist, várias autoridades estão envolvidas na investigação, incluindo o Departamento Nacional de Operações da Polícia, a Guarda Costeira e as Forças Armadas Suecas.

Um dia antes, o LSM da Letónia informou que os militares tinham examinado o navio Michalis San, que estava perto do local do cabo danificado. Segundo o comandante das forças navais da Letónia, Maris Polencs, o navio dirigia-se para a Rússia. Durante a inspeção não foram detectadas atividades suspeitas ou danos à âncora, esclarecido Ele.

Polencs acrescentou que o exército está analisando a movimentação de outros navios na área do incidente e já repassou as informações disponíveis aos aliados.

Um cabo submarino de fibra óptica no Mar Báltico, pertencente ao Centro Estatal de Rádio e Televisão da Letónia, foi danificado na manhã de 26 de Janeiro. Foram comunicadas interrupções no troço Ventspils-Gotland, entre a Letónia e a Suécia.

Casos semelhantes de danos em cabos ocorreram anteriormente – em novembro e dezembro de 2024. As autoridades suspeitavam que os navios que passavam nas proximidades foram deliberadamente danificados e, em alguns casos, temiam a sabotagem russa. No entanto, de acordo com fontes do The Washington Post, as agências de inteligência da Europa e dos Estados Unidos estão a chegar à conclusão de que os danos nos cabos no Mar Báltico foram um acidente e não o resultado de sabotagem.