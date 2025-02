O ministro de Ti Ashwini Vaishnaw descreveu a preparação da Índia no setor de IA durante uma mesa redonda após o orçamento organizado pela Índia e pelos negócios hoje. Ele detalhou a missão do governo, destacando a atribuição de 18.000 GPU para necessidades computacionais. Vaishnaw também discutiu o papel da Índia no panorama global da IA, na criação de modelos fundamentais e a mudança de ser um provedor de serviços para se tornar uma nação focada em produtos.