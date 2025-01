O ministro-chefe da Telangana, Revanth Reddy, pretende garantir projetos no valor de Rs 1 lakh crore no fórum econômico mundial em Davos.

O ministro-chefe da Telangana, Revanth Reddy, referiu-se ao progresso do estado na garantia de investimentos desde a sua última visita ao Fórum Económico Mundial em Davos, onde assinou propostas no valor de Rs 40.000 milhões. Ele também compartilhou seus planos para o futuro de Hyderabad como um centro emergente para investimentos globais.

Falando ao diretor de notícias do India Today, Rahul Kanwal, Reddy disse: “Quatorze empresas assinaram memorandos de entendimento com o governo de Telangana para 18 projetos. Destes, 17 estão em andamento, enquanto um, o projeto de armazenamento por bomba Adani, está pendente. Depois de levantar 40.000 milhões de rupias em investimentos da última vez, voltamos a Davos com o objetivo de garantir projetos no valor de 1 lakh crore.”

Quando questionado sobre a presença de Chandrababu Naidu em Davos, Reddy descartou qualquer noção de rivalidade. “Sunil Gavaskar e Sachin Tendulkar são lendas, mas chegou a hora de Virat Kohli. Os tempos mudaram e os líderes também”, afirmou. “Não estou competindo com Andhra Pradesh, Maharashtra ou Karnataka. Minha concorrência são cidades globais como Nova York, Tóquio, Dubai e Cingapura.”

Reddy destacou a atratividade de Telangana para investidores globais e destacou o ecossistema de Hyderabad. “Qualquer investidor busca proteção para seu investimento e lucros. Hyderabad oferece um ambiente comprovado para negócios. Tem localização central, oferece conectividade e se destaca nos setores de TI, farmácia e inteligência artificial. “Nossas políticas e ecossistema são projetados para promover o crescimento dos negócios”, disse ele.

Falando sobre o que diferencia Telangana, Reddy mencionou modificações nas políticas de investimento e foco em áreas como energia verde, defesa, inteligência artificial e computação quântica. “Por exemplo, três vacinas contra a COVID-19 foram desenvolvidas na Índia e uma foi produzida em Telangana. O ex-primeiro-ministro PV Narasimha Rao, que iniciou a liberalização, a privatização e a globalização, era de Telangana”, disse ele.

Quando questionado sobre a oposição política, Reddy minimizou os desafios do BRS e do BJP. “Faltam quatro anos para as eleições. Por enquanto, meu foco é exclusivamente no desenvolvimento”, disse ele.

Sobre as conquistas deste ano no Fórum Económico Mundial, Reddy disse que o foco estava nos centros de dados, na energia verde e na inteligência artificial. “Davos não é apenas um lugar para garantir investimentos, mas também para aprender”, disse ele.