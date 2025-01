O ministro-chefe de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, alerta sobre a queda nas taxas de natalidade na Índia e insta o gerenciamento da população

O ministro-chefe de Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, expressou mais uma vez na segunda-feira preocupação com a queda das taxas de natalidade na Índia e instou os cidadãos a aprenderem com os erros de países como a Coreia do Sul e o Japão, onde as taxas de natalidade caíram significativamente.

Discursando numa reunião no distrito de Chittoor, Naidu destacou que a taxa de natalidade de Kuppam caiu para 1,5, abaixo da taxa ideal de dois, indicando uma tendência preocupante. Ele sublinhou que um debate nacional sobre a gestão da população deveria ser iniciado imediatamente.

O Ministro-Chefe destacou que muitos casais relutam em ter filhos e priorizam a riqueza pessoal em detrimento do crescimento familiar. “Se seus pais tivessem pensado assim, você teria vindo a este mundo agora?” ele questionou, lembrando que a falta de filhos já foi considerada um estigma.

Ecoando os seus comentários do ano passado, Naidu alertou para os desafios colocados pelo envelhecimento da população e enfatizou a necessidade de gerir a população. Salientou que, com um dividendo demográfico até 2047, o foco deve ser na nutrição das gerações mais jovens, assegurando ao mesmo tempo o crescimento populacional sustentável a partir de então.

Naidu, que representa o eleitorado de Kuppam, revelou o documento Kuppam Vision-2029, que traça um roteiro para o desenvolvimento integral da região. Ele também lançou a visão de Swarna Kuppam, inspirada na iniciativa estadual SwarnaAndhra@2047, que visa fazer de Kuppam um modelo de prosperidade.

O documento Kuppam Vision-2029 centra-se em dez princípios fundamentais, incluindo a redução da pobreza, a geração de emprego, a gestão populacional, a segurança hídrica e o bem-estar dos agricultores. A visão também inclui a adopção de tecnologias avançadas e a melhoria da educação e do desenvolvimento de competências para garantir um futuro brilhante para o eleitorado.