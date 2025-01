O ministro-chefe de Karnataka, Siddaramaiah, analisa escolas residenciais, estabelece prazos e alerta as autoridades sobre ações – Karnataka News

O ministro-chefe de Karnataka, Siddaramaiah, expressou insatisfação com o desempenho do Departamento de Bem-Estar Social durante uma reunião de revisão detalhada em sua residência oficial, Krishna.

A reunião de duas horas e meia centrou-se nos atrasos na utilização dos fundos, na implementação dos principais planos de bem-estar e nas ineficiências que afectam as comunidades marginalizadas.

Siddaramaiah criticou particularmente a tendência do departamento de gastar fundos apenas no final do exercício financeiro. Dos 5.377 milhões de rupias atribuídos para 2024-25, 3.631 milhões de rupias foram libertados até agora, mas apenas 2.892 milhões de rupias foram utilizados. Corporações como a Ambedkar Corporation e a Bhovi Corporation, que receberam 900 milhões de rupias e 107 milhões de rupias, respetivamente, foram alvo de escrutínio por não utilizarem fundos destinados aos beneficiários.

O Ministro-Chefe instruiu a Secretária-Chefe, Shalini Rajneesh, a tomar medidas contra os funcionários responsáveis ​​pelos atrasos e alertou que os CEOs de empresas com baixo desempenho poderiam enfrentar suspensão.

A discussão também abrangeu bolsas de estudo para estudantes, com Siddaramaiah enfatizando o cumprimento dos prazos. Ele orientou os funcionários a garantir que as bolsas de pré-matrícula, concedidas aos alunos da 1ª à 8ª série, sejam desembolsadas em setembro e as bolsas de pós-matrícula, concedidas aos alunos acima da 10ª classe, em novembro de cada ano. Embora 105 milhões de rupias dos 164 milhões de rupias alocados para bolsas pré-matriciais tenham sido utilizados, os fundos para bolsas pós-matrículas foram totalmente gastos. Ele destacou a necessidade de vincular todos os alunos beneficiários ao Aadhaar para evitar atrasos administrativos.

Um foco principal da revisão foi a expansão das escolas residenciais. O Ministro-Chefe reiterou o compromisso do governo de abrir uma escola residencial em cada hobli, referindo-se a um aglomerado de aldeias. Vinte novas escolas foram abertas este ano, elevando o total para 841, mas 92 escolas hoblis ainda estão pendentes. Siddaramaiah estabeleceu um prazo de dois anos para a sua conclusão e apelou a pessoal, infra-estruturas e instalações desportivas adequadas para garantir uma educação de qualidade. Ele também destacou a importância de exames médicos regulares para os alunos e prometeu uma revisão dos honorários dos palestrantes convidados.

O estado das residências estudantis era outra questão premente. Dos 1.937 abrigos do estado, 270 continuam funcionando em prédios alugados. Siddaramaiah revisou a construção em curso de 130 albergues e instou as autoridades a acelerar o trabalho em 63 terrenos identificados para criar instalações permanentes.

Abordando outras medidas de bem-estar, Siddaramaiah apelou à conclusão de projectos habitacionais utilizando os fundos disponíveis, ao mesmo tempo que revê os custos unitários para garantir a acessibilidade. No âmbito do plano Gangakalyana, o número de poços será aumentado. Ele também instruiu as autoridades a identificarem imediatamente um terreno para um abrigo para 500 pessoas para os desabrigados de Bengaluru, conforme anunciado no orçamento.

O Ministro-Chefe concluiu a reunião exortando os funcionários a trabalharem com dedicação e responsabilidade para beneficiar as comunidades marginalizadas. Alertou que a ineficiência e a negligência na implementação dos planos de bem-estar levariam a medidas rigorosas, incluindo suspensões e avisos.