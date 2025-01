O ministro-chefe de Karnataka, Siddaramaiah, promete reservas internas para SCs e rejeita rumores de mudança de liderança – Karnataka News

O ministro-chefe de Karnataka, Siddaramaiah, reiterou o compromisso de seu governo em fornecer reservas internas entre as Castas Programadas (SCs). “O Supremo Tribunal disse que deve ser dada uma reserva interna, mas como alguns disseram que não há dados empíricos, foi formada uma comissão chefiada pelo (Juiz) Nagmohan Das. Estamos empenhados em fornecer reservas internas”, disse Siddaramaiah.

Em Novembro, o governo de Karnataka nomeou o juiz reformado do Tribunal Superior, HN Nagamohan Das, para chefiar uma comissão destinada a recomendar acordos de reservas internas entre os SC. Esta medida surge na sequência de exigências, especialmente por parte de grupos da “Esquerda SC”, de reservas internas para responder às alegações de que algumas subcastas dominantes estavam a monopolizar os benefícios das reservas, enquanto outras comunidades marginalizadas eram deixadas de fora.

O veredicto histórico da Suprema Corte em 1º de agosto de 2024 autorizou os estados a fazer subclassificações dentro das SCs, reconhecendo que o grupo é socialmente heterogêneo. O tribunal considerou que tais medidas poderiam elevar as castas que são mais atrasadas social e educacionalmente.

Em meio a crescentes especulações sobre uma possível mudança na liderança do Congresso no estado, Siddaramaiah também esclareceu que as decisões sobre a presidência do Comitê do Congresso de Karnataka Pradesh (KPCC) ou o papel do ministro-chefe cabem exclusivamente ao alto comando do partido.

Respondendo às perguntas dos jornalistas sobre a liderança do KPCC, Siddaramaiah disse: “Será decidido pelo alto comando, não por nós. Presidente do KPCC, primeiro-ministro: tudo é decidido pelo alto comando.” Os comentários foram feitos no momento em que o vice-ministro-chefe DK Shivakumar, que completou quatro anos como presidente do KPCC, continua no cargo por um longo período.