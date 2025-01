O ministro-chefe de Karnataka, Siddaramaiah, questiona os MLAs sobre a má gestão, problemas de esgoto e água do MUDA em Mysuru – Karnataka News

Numa reunião de revisão sobre o desenvolvimento do distrito de Mysore, o ministro-chefe de Karnataka, Siddaramaiah, criticou os legisladores do distrito, incluindo os do BJP, JDS e Congresso, pelo seu papel no atual caos dentro da Autoridade de Desenvolvimento Urbano de Mysore (MUDA).

Dirigindo-se ao grupo, Siddaramaiah perguntou: “Todos vocês são membros do MUDA há 20 anos. Por que você permitiu que esse caos acontecesse? Os seus comentários vieram em resposta às preocupações levantadas pelos MLAs sobre a falta de serviços básicos, má gestão e sistemas inadequados de água e esgotos em assentamentos privados em toda a cidade. Ele culpou os legisladores pela atual má gestão, que causou descontentamento entre os moradores.

A reunião revelou que cerca de 950 projetos recentemente desenvolvidos em Mysuru não tinham sido entregues aos órgãos urbanos locais, embora os promotores fossem responsáveis ​​pelo fornecimento de infraestruturas essenciais.

Siddaramaiah orientou as autoridades a convocarem uma reunião separada para discutir a futura gestão da Corporação Municipal de Mysore e da MUDA, indicando um esforço mais concentrado para resolver estas questões de longa data.

O Ministro Chefe também expressou preocupação com o atraso na expansão do aeroporto de Mysore, que tem sido um grande obstáculo ao desenvolvimento regional. Para resolver isso, ele anunciou planos de se reunir com o Ministro da Aviação da União, Jyotiraditya Scindia, em 15 de janeiro, para pressionar pela rápida implementação do projeto de expansão do aeroporto. Ele também decidiu enviar uma carta detalhada ao ministério central sobre os atrasos.

Durante a reunião, foram discutidas diversas iniciativas de desenvolvimento, incluindo a conclusão da aquisição de terreno para o projeto de expansão do aeroporto, com 111 hectares já adquiridos e outros 46 hectares pendentes. Siddaramaiah ordenou às autoridades que acelerassem a limpeza de edifícios dilapidados, como os mercados de Lansdowne e Devaraj Urs, e iniciassem os esforços de reconstrução.

Uma proposta de 25 milhões de rupias foi apresentada para evitar que o esgoto entrasse no Lago Dalwai e desenvolvesse o lago, enquanto outro projeto de 670 milhões de rupias foi proposto para construção e tratamento de esgoto em Mysuru e seus assentamentos desenvolvidos recentemente. Outros projetos importantes incluem a construção de um hospital Taluk e de um hospital materno-infantil em Saligrama, juntamente com planos semelhantes para Periyapatna, bem como melhorias nas estradas num raio de 46 km da cidade.

Siddaramaiah também enfatizou a necessidade urgente de avançar com o estabelecimento de um parque de TI em Kochanahalli e o desenvolvimento da Film City. Um projeto no valor de Rs 13 milhões foi aprovado para converter o antigo Gabinete do Coletor Distrital em um museu.