O ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, e a ministra da Saúde, Veena George, rejeitam as descobertas do CAG sobre EPI e alegações de medicamentos vencidos – Kerala News

O ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, e a ministra da Saúde, Veena George, defenderam fortemente as ações do governo estadual durante a pandemia de Covid-19. As suas respostas foram dadas na Assembleia com base nas conclusões de um relatório do Controlador e Auditor Geral (CAG). O relatório critica a aquisição de suprimentos médicos e levanta preocupações sobre a alegada distribuição de medicamentos vencidos em hospitais públicos.

O Ministro-Chefe Vijayan enfatizou o compromisso do governo em proteger os profissionais de saúde e garantir a disponibilidade de equipamentos vitais durante a pandemia. “Durante a Covid-19, os profissionais de saúde colocaram suas vidas em risco. “O governo tem o direito de proteger suas vidas”, disse ele. Ele destacou a preparação de Kerala, citando a disponibilidade de equipamentos de proteção individual e cilindros de oxigênio, o que contrasta com a escassez observada em outras partes do país. “Nosso povo não morreu por falta de oxigênio”, acrescentou.

Vijayan também destacou os desafios da aquisição de kits de EPI durante a crise global, explicando os aumentos de preços e as dificuldades na cadeia de abastecimento. “O preço de mercado dos kits de EPI antes da Covid-19 era de Rs 545, mas durante a pandemia, a escassez de matérias-primas e problemas de transporte empurraram os preços para cima. Nada disso foi considerado no relatório do CAG”, afirmou. O Ministro-Chefe esclareceu ainda que o governo cancelou encomendas quando os fornecedores não cumpriram os seus compromissos e colocou novas para garantir o abastecimento.

A Ministra da Saúde, Veena George, rejeitou a alegação do CAG de que medicamentos vencidos foram distribuídos em hospitais públicos como infundada. “Quando o projeto de relatório chegou, demos uma resposta clara. Até o líder da oposição sabe que em Kerala os nossos profissionais de saúde não deram medicamentos vencidos”, disse ele.

George falou sobre as circunstâncias extraordinárias da pandemia e destacou os esforços do governo para adquirir kits de EPI e outros itens essenciais, apesar da escassez global. “Era uma época em que as pessoas usavam equipamentos de proteção individual até para enterrar os mortos. Nenhum corpo foi visto flutuando nos rios daqui e ninguém morreu sem oxigênio ou ventilador. Este não foi o caso mesmo em alguns países desenvolvidos”, comentou. Acrescentou que pacientes idosos de países desenvolvidos procuraram tratamento em Kerala durante a pandemia.

Os ministros reiteraram que o relatório do CAG não é definitivo e será revisto pela Comissão de Contas Públicas. Ambos os líderes criticaram a oposição por fazer acusações infundadas e instaram-nos a evitar politizar a questão. “Podemos ter diferenças políticas, mas não devemos recorrer a declarações infundadas e não factuais”, disse George.