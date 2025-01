O ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, mantém seu comentário sobre Sanatana Dharma, reacendendo a polêmica enquanto o BJP e o Congresso respondem – Kerala News

Em meio à crescente controvérsia política, o ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, não recuou. Esta manhã, em uma longa postagem no Instagram, Vijayan reiterou seus pensamentos sobre os ensinamentos de Sanatana Dharma e Sree Narayana Guru.

Em um evento realizado na terça-feira para marcar a 92ª peregrinação a Sivagiri, Vijayan destacou a oposição do Guru ao Sanatana Dharma, afirmando que seu núcleo “varnashrama dharma”, baseado em “chatur varnyam”, defendia trabalhos baseados em castas, enquanto o Guru instou a rejeitar a casta ou religião. -Funções baseadas.

Pinarayi também alertou contra o uso de Sree Narayana Guru como “porta-voz ou praticante do Sanatana Dharma”.

Em meio a duras críticas do BJP, que acusou Vijayan de insultar o Sanatana Dharma e seus seguidores, e de votar na política bancária, o ministro-chefe, um dia depois, no dia de Ano Novo, disse: “Eu mantenho o que disse sobre o Sanatana Dharma .”

Na quinta-feira, ele publicou uma longa postagem no Instagram, reiterando a maior parte do que disse no evento de terça-feira, incluindo que Sree Narayana Guru não é porta-voz do Sanatana Dharma. Ele também repetiu seus pontos de vista sobre Sanatana Hindutva, dizendo: “Está sendo feita uma tentativa de estabelecer a antiga monarquia bramânica através da palavra Sanatana Hindutva”.

Respondendo ao comentário de Vijayan, o líder do Congresso, VD Satheesan, no evento final da peregrinação de Sivagiri na quarta-feira, alegou que o ministro-chefe deturpou o conceito e alienou uma importante tradição cultural e espiritual do país. Ele deu a entender que Vijayan efetivamente permitiu que o BJP sequestrasse o Sanatana Dharma.

O presidente do Comitê do Congresso de Kerala Pradesh (KPCC), K Sudhakaran, também alegou que houve uma tentativa de “sequestrar” os ideais e o legado de Sree Narayana Guru.

Isto reavivou o debate em torno da questão, que começou quando Udhayanidhi Stalin falou da sua erradicação.

O QUE EXATAMENTE PINARAYI VIJAYAN DISSE?

O Primeiro Ministro comparou o conceito com outro termo e disse: “Sanatana Hindutva é uma palavra que agora é ouvida com frequência na política indiana. Esta palavra está a tornar-se igualmente apreciada tanto pela monarquia como pelo sistema de castas. Que mais provas são necessárias de que o que se tenta estabelecer com o termo ‘Sanatana Hindutva’ é a antiga monarquia de governo bramânico?”

Vijayan disse que há um apoio crescente à ideia de que Sanatana Hindutva é uma grande e gloriosa tradição e que “a sua restauração é a única solução para todos os problemas sociais”.

Segundo ele, o fundamental era o lema “loka samastha sukhino bhavantu”, que significa “que o mundo inteiro seja feliz”. “A Hindutva é a única religião no mundo que propôs um conceito tão nobre. Mas aqueles que levantam esta questão esquecem a linha anterior que diz ‘se as vacas e os brâmanes são bons, então o mundo inteiro é bom’”, disse ele.

REAÇÃO CONTRA A DECLARAÇÃO DE PINARAYI

Isso gerou críticas de todos os partidos, especialmente do BJP. O ex-chefe estadual do BJP, V Muraleedharan, disse que o ministro-chefe de Kerala insultou “a terra sagrada de Sivagiri” e “seguidores do Sanatana Dharma”.

Falando à mídia, Muraleedharan disse: “O ministro-chefe Pinarayi Vijayan está dizendo que o Sanatana Dharma é como uma monarquia. Ele está dizendo que Sanatana dharma é ‘Varnashrama Dharma’. A declaração de Pinarayi é uma continuação da declaração de Udayanidhi Stalin de que o Sanatana Dharma deve ser erradicado.”

O ex-ministro da União disse que Vijayan estava “insultando o Sanatana Dharma” para obter o apoio de votos de “forças que trabalham contra os interesses da nação”.

“Ele não está fazendo comentários insultuosos sobre outras religiões”, acrescentou Muraleedharan.

O porta-voz do BJP, Shehzad Poonawalla, também condenou os comentários do ministro-chefe e acusou-o de insultar o hinduísmo para obter votos extremistas.

VD Satheesan, do Congresso, argumentou que o Sanatana Dharma transcendia a casta e a religião. Ele incorporou a essência da herança espiritual e cultural da Índia, enraizada nos Vedas e nos Upanishads.

“Ao fazer tal declaração, ele declarou todo o Sanatana Dharma como direito de uma parte do povo. Ele não pertence às pessoas que o ministro-chefe pretendia”, disse Satheesan.

“Há um esforço para confinar Sree Narayana Guru dentro da estrutura de ‘chatur varnyam’ e ‘varnashram’ sob o disfarce de Sanatana Dharma”, disse o chefe do KPCC, K Sudhakaran, acrescentando que os ensinamentos do Guru não podem ser dados a tais narrativas.

PEREGRINAÇÃO DE SREE NARAYANA GURU E SIVAGIRI

Apesar de tudo isso, Pinarayi Vijayan realmente reabriu a lata de minhocas ao falar sobre Sanatana Dharma? Uma questão que colocou Udhayanidhi Stalin em tantos problemas jurídicos e políticos?

Para compreender este último alvoroço sobre ‘Sanatana Dharma’, é preciso compreender a peregrinação a Sivagiri e o significado cultural de Sree Narayana Guru.

A peregrinação a Sivagiri é um festival importante entre os seguidores de Sree Narayana Guru. É um festival anual celebrado durante três dias, de 30 de dezembro a 1º de janeiro, quando os devotos, vestidos de amarelo, se reúnem no samadhi do Guru em Sivagiri.

Sree Narayana Guru, um filósofo e líder espiritual de Kerala no final do século XIX e início do século XX, liderou um movimento de reforma contra a discriminação baseada em castas. A sua declaração icónica, “Uma casta, uma religião e um Deus para todos os seres humanos”, tornou-se a pedra angular da sua missão.

Desde então, foi elevado ao estatuto de santo, mas defendeu a crença de que com competências, conhecimento, trabalho árduo e um ambiente limpo, as comunidades oprimidas poderiam tornar-se autossuficientes, corajosas e moral e financeiramente fortes.

A peregrinação a Sivagiri, idealizada pelo Guru, incorpora uma visão transformadora com princípios orientadores como “Um na espécie, um na fé e um em Deus é o homem” e “Qualquer que seja a religião, o homem deve ser bom”.

E há que ter em conta que as declarações de Vijayan foram feitas numa plataforma que celebrava precisamente esta peregrinação.