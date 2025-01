O ministro-chefe de Maharashtra, Devendra Fadnavis, inaugura instalação avançada de fabricação de drones em Nagpur

Em um impulso significativo às capacidades de fabricação de defesa da Índia, a Solar Industries inaugurou uma instalação de fabricação de drones e veículos aéreos não tripulados (UAV) de última geração em Nagpur.

A instalação, criada pela Economic Explosives Limited (EEL), uma subsidiária da Solar Industries, foi inaugurada pelo ministro-chefe de Maharashtra, Devendra Fadnavis, sinalizando um novo capítulo na busca da Índia pela autossuficiência em tecnologia de defesa.

A instalação visa fortalecer a produção local de drones, veículos aéreos não tripulados, munições ociosas e sistemas anti-drones. Embora muitas empresas e startups indianas tenham feito progressos nas aplicações de vigilância e logística de drones, veículos aéreos não tripulados prontos para combate e tecnologias de drones armados requerem conhecimentos e infra-estruturas avançadas.

A Solar Industries está a colmatar esta lacuna através do desenvolvimento de sistemas para uso militar, incluindo sistemas de detecção e eliminação de minas baseados em drones, munições ociosas e soluções anti-drones.

Um destaque da instalação é o desenvolvimento da Nagastra-1, a primeira munição de vadiagem indígena da Índia, que foi introduzida na infantaria do Exército Indiano.

No âmbito de um contrato de aquisição de emergência, a EEL entregou 480 unidades do Nagastra-1, um sistema de ataque de precisão com GPS capaz de neutralizar ameaças com uma precisão de até dois metros.

Seu design exclusivo permite a recuperação da missão; Se um alvo não for localizado ou a missão for abortada, a munição ociosa pode retornar usando um sistema de recuperação de pára-quedas, permitindo sua reutilização.

O sucesso do Nagastra-1 abriu caminho para o desenvolvimento de variantes avançadas, Nagastra-2 e Nagastra-3. Estes sistemas, que estão actualmente em desenvolvimento como parte da iniciativa “Make 2”, prometem desempenho superior e maiores capacidades de transporte de ogivas, melhorando ainda mais o arsenal de defesa da Índia.

A instalação também marca a incursão da Solar Industries no desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados de média altitude e longa duração (MALE), equipados com capacidades de vigilância e ataque.

Esta iniciativa alinha-se com o crescente reconhecimento global dos drones como um multiplicador de força crítico na guerra moderna, evidenciado pela sua utilização em conflitos como a guerra entre a Arménia e o Azerbaijão, os ataques na Síria e os conflitos em curso entre a Rússia, a Ucrânia e Israel. e Gaza.

Na Índia, a importância da tecnologia dos drones aumentou à luz dos recentes incidentes ao longo das fronteiras do norte, sublinhando a necessidade de fortes capacidades locais.

Falando na inauguração, o presidente da Solar Industries, Satyanarayan Nuwal, enfatizou sua visão de transformar Nagpur em um centro para o desenvolvimento e fabricação de drones armados avançados e tecnologias relacionadas.

O compromisso da empresa com a inovação e a produção local é uma prova do progresso da Índia no sentido de alcançar atmanirbharta (autossuficiência) na defesa.

O lançamento desta instalação não só destaca a crescente proficiência da Índia em tecnologias militares emergentes, mas também reforça a posição do país no ecossistema de defesa global. Com as novas instalações, Nagpur desempenhará um papel fundamental no avanço das capacidades de produção de defesa da Índia.