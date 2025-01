O ministro-chefe de Manipur, N Biren Singh, critica o Congresso por criticar a maneira como lida com a situação no estado

O ministro-chefe N Biren Singh criticou na quinta-feira o Congresso por suas críticas à forma como seu governo lidou com a crise em curso em Manipur, e por também levantar o dedo contra o primeiro-ministro Narendra Modi.

Singh acusou o Congresso de se entregar a políticas desnecessárias e disse que o partido não priorizou os interesses de Manipur quando estava no poder no estado.

“O primeiro-ministro PV Narashima Rao visitou Manipur durante os confrontos étnicos de 1992-97 entre Nagas e Kukis? O primeiro-ministro visitou o estado quando ocorreram os confrontos étnicos entre Paites e Kukis que custaram a vida a mais de 300 pessoas, durante 1993- 97? Então por que eles estão tocando na política?” perguntou o primeiro-ministro Biren Singh.

Falando numa conferência de imprensa no Secretariado do Ministro-Chefe na quinta-feira, ele questionou a sinceridade da oposição.

“Queremos uma resolução concreta para o conflito em curso. Este não é um mero problema político. É um problema crónico criado pelo Congresso. Foram eles que causaram estes problemas e agora estão a culpar-nos. Perdoem-nos”, afirmou Singh. .

Comentando os comentários feitos pelo Ministro da União Kiren Rijiju, o Ministro-Chefe Singh destacou que nem todos estão plenamente conscientes das complexidades da situação do estado.

Ele sublinhou que aqueles que lidam de perto com a questão, como o Ministro do Interior da União, Amit Shah, compreendem a realidade no terreno.

N Biren Singh descreveu os comentários de Rijiju como sua opinião pessoal e uma observação geral.

Na semana passada, o Ministro da União Kiren Rijiju disse que o problema em Manipur não era uma revolta contra o Centro liderado pelo BJP, mas sim confrontos étnicos entre dois grupos dominantes – Meiteis e Kukis.

Numa tentativa de lidar com a desinformação que poderia lançar luz sobre a violência no estado, N Biren Singh emitiu um aviso severo aos utilizadores das redes sociais, instando-os a agir de forma responsável ou a enfrentar consequências ao abrigo da ‘Lei de Terras’, que poderiam ter tido muitas – efeitos da piedade em suas vidas.

Ele enfatizou que o governo não tolerará discurso de ódio, conteúdo que incite tensões comunitárias ou qualquer material que infrinja a vida pessoal de alguém e tenha um impacto negativo nas famílias.

“É o meu sincero apelo a todos os utilizadores das redes sociais em Manipur para que se comportem de forma responsável, garantindo que mal-entendidos não sejam criados desnecessariamente no estado devido a declarações ou publicações irresponsáveis”, disse Biren, acrescentando que serão tomadas medidas legais contra os infratores.

Dirigindo-se à recente reunião de gabinete realizada em Tamenglong, o primeiro-ministro explicou que o governo não conseguiu chegar a muitas áreas remotas, especialmente nos distritos de Hill, devido à agitação em curso no estado. Contudo, com a situação a melhorar gradualmente, o governo relançou as suas missões de “ir para as colinas” e “ir para as aldeias”.

A reunião de gabinete de Tamenglong fez parte desta iniciativa, disse ele.

Ele também instou as comunidades indígenas a permanecerem vigilantes contra os migrantes ilegais que entram no estado vindos de Bangladesh e Mianmar.

Manipur tem sido vítima de violência étnica entre as comunidades Kuki e Meitei, que deixou mais de 250 pessoas mortas e milhares de desabrigados desde maio de 2023.