O ministro-chefe de Manipur, N Biren Singh, lança missão de renascimento econômico após meses de violência étnica

O ministro-chefe de Manipur, N Biren Singh, anunciou o lançamento de uma missão de revitalização económica no estado do nordeste afetado pela violência, com o objetivo de restaurar a estabilidade e o crescimento económico após meses de agitação étnica. Falando num workshop a nível estatal sobre esquemas UNNATI e de Aumento e Aceleração do Desempenho das MPME (RAMP), realizado no Centro de Convenções da cidade em Imphal, Singh destacou os esforços que estão a ser feitos para capacitar os cidadãos com conhecimentos e competências para alcançar meios de subsistência sustentáveis.

A missão de relançamento económico, criada pelo departamento de planeamento do Estado, está a ser implementada com o apoio de ONG. Foram mobilizados voluntários para formar os habitantes locais em técnicas modernas de agricultura, horticultura e comercialização, permitindo-lhes adoptar estas actividades como actividades económicas viáveis.

Singh citou exemplos de cultivo de batata, cogumelos e fruta, onde os voluntários estão a transmitir competências práticas aos agricultores no âmbito de uma iniciativa especial intitulada “A Missão de Reavivamento Económico do Ministro-Chefe”.

“Estes esforços visam garantir que as pessoas obtenham os conhecimentos adequados necessários para transformar as suas actividades em empreendimentos económicos sustentáveis”, disse Singh, acrescentando que a missão já começou a apresentar resultados positivos em várias partes do estado.

Singh também enfatizou a importância dos programas UNNATI e RAMP, que fornecerão assistência financeira a empresários e industriais do estado. Estes programas visam reconstruir a economia de Manipur e proporcionar oportunidades para as empresas prosperarem.

Abordando a recente violência étnica que assola o estado desde Maio de 2023, que ceifou mais de 250 vidas e deslocou milhares de pessoas, o Ministro-Chefe reiterou o compromisso do seu governo em restaurar a paz e a harmonia. Ele instou o povo de Manipur a apoiar os esforços para resolver questões críticas política e diplomaticamente.

“Deve haver um erro da nossa parte também. O que está acontecendo no estado não é bom. No entanto, com a cooperação e os esforços de muitos, a normalidade voltou em grande parte. Esperemos que a normalidade retorne em breve. Não há divisões entre as colinas e no vale, vamos restaurar a paz. Somos todos Manipuris, somos todos indianos”, disse Singh.

Comentando sobre um recente incidente de bombardeio na área de Kangchup Phayeng, em Imphal West, Singh considerou-o lamentável, mas isolado, ressaltando que o estado testemunhou uma relativa calma nos últimos cinco a seis meses. “A polícia está investigando o incidente e tomará as medidas legais necessárias”, disse ele.

O interesse renovado do Ministro-Chefe na recuperação económica e na consolidação da paz reflecte a determinação do seu governo em conduzir Manipur para a estabilidade e o desenvolvimento após um período turbulento.