O ministro-chefe de Tamil Nadu, MK Stalin, rebate reivindicações excessivas de empréstimos EPS, destaca o cumprimento da promessa da pesquisa por DMK – Tamil Nadu News

O ministro-chefe de Tamil Nadu, MK Stalin, refutou na terça-feira as alegações do líder da oposição Edappadi K Palaniswami (EPS) de empréstimos excessivos por parte do governo estadual, afirmando que os empréstimos contraídos estavam sendo usados ​​para o benefício do povo. Stalin também criticou o histórico de governança do AIADMK, acusando o partido de deixar o Estado com um déficit financeiro.

Referindo-se às alegações do EPS, Estaline disse: “O líder da oposição só fala assim porque não pode aceitar as conquistas do DMK. Enquanto governamos, apresento-vos estatísticas. O DMK fez 505 promessas eleitorais, das quais 383 foram cumpridas e 116 estão pendentes. Apenas alguns projetos por departamento permanecem inacabados.”

O EPS já tinha questionado a gestão financeira do governo DMK, perguntando: “Como é que vão pagar os empréstimos se gastam mais em receitas do que em investimentos? Se você vai pedir emprestado ano após ano, como planeja pagá-lo? O Ministro das Finanças na Assembleia disse que o lucro para 2024-2025 é de 1,10 lakh crore, dos quais Rs 17.000 crore podem ser excedentes, juntamente com Rs 500 crore. Depois de todas as despesas, devem sobrar Rs 60.000 milhões. Então, por que você está pedindo emprestado Rs 3,53 lakh crore? Que novo esquema você implementou com esse valor?”

Estaline respondeu às críticas, desafiando o AIADMK a divulgar estatísticas sobre o seu próprio desempenho durante o seu governo de uma década. “O AIADMK apenas fez falsas promessas e destruiu Tamil Nadu. Está o AIADMK pronto para divulgar dados sobre quantos dos seus esquemas foram implementados e quantas pessoas foram beneficiadas? “Eles transformaram Tamil Nadu num estado deficitário, apesar de serem aliados do Centro, concentrando-se apenas em garantir assentos em Delhi”, disse Stalin.

Ele acusou ainda o AIADMK de deixar Tamil Nadu à mercê da “atitude indiferente” do governo da União.

“Quando chegamos ao poder, o governo da União nos via como inimigos ideológicos e não como um governo estadual. Vários programas foram restringidos, mas superámos estes desafios e desenvolvemos Tamil Nadu. Agora o Estado também suporta o fardo de financiar os planos do governo da União”, disse Estaline.

Stalin destacou que o Ministro das Finanças, Thangam Thennarasu, já havia detalhado como as políticas do governo da União afetaram negativamente Tamil Nadu. “O líder da oposição faz ouvidos moucos a estas explicações e afirma que o governo está a gastar em planos inúteis. Você deve compreender a diferença entre esquemas úteis e inúteis. “Os seus cálculos estão totalmente errados”, acrescentou Estaline.

Num golpe final, Estaline zombou da EPS pelas suas repetidas afirmações de que o governo do DMK terminaria em 2026. “Vocês estão rasgando folhas de calendário e contando os dias sem lua, mas continuaremos a trabalhar para o povo, tendo em mente a sua felicidade. As pessoas observam nosso trabalho e nos dão sua aprovação. Garanto-vos que o DMK regressará ao poder em 2026”, declarou Estaline com confiança.