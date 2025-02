O ministro da AAP em Punjab dirigiu um apartamento “não existente” por 20 meses, os usuários da Internet dizem “Escolha um palhaço, eles esperam um circo”

O governo de Punjab reestruturou recentemente o portfólio do ministro Kuldeep Singh Dhaliwal depois que foi descoberto que ele estava dirigindo o Departamento de Reformas Administrativas “não existentes” por mais de vinte meses. O desenvolvimento causou um frenesi nas redes sociais, com os usuários da Internet criticando o governo do estado liderado pelo Partido Aam Aadmi por sua supervisão.

De acordo com a notificação do Diário do Governo do Punjab publicado em 21 de fevereiro de 2025, o ministro do Punjab, Kuldeep Singh Dhaliwal, terá o portfólio de assuntos da NRI. O Departamento de Reformas Administrativas, que anteriormente foi designado para Dhaliwal, não existe.