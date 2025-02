O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, enviou o Exército de Defesa de Israel (IDF) para preparar um plano que permitiria aos moradores do setor de gás deixar o enclave voluntariamente e ir para qualquer lugar que concordasse em aceitá -los.

O plano, conforme declarado na declaração do escritório de Katz, garantirá a partida pelas passagens de terra, bem como os “acordos especiais” para viajar por mar e ar.

Segundo Katz, o Hamas usou os habitantes de Gaza como um escudo vivo e construiu uma “infraestrutura de terror”, e agora “os mantém em reféns, extorquiram dinheiro com a ajuda humanitária e não permitem que eles deixem o gás”. “Os residentes de Gaza devem ter liberdade para ir e emigrar, como é habitual em todo o mundo”, disse Katz.

O ministro da Defesa observou que vários países, entre os quais chamou a Espanha, a Irlanda e a Noruega, “declararam falsas acusações” contra Israel em conexão com suas ações no setor de gás e “é obrigado a aceitar os habitantes do Enclave II por lei para aceitar os residentes do enclave e se eles se recusarem e se recusarem, e se recusarem.

Um dia antes, o presidente dos EUA, Donald Trump, em uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu em Washington, disse que os Estados Unidos “assumiriam o controle do setor de gás”. Ele observou que o setor de gás não é adequado para a vida, e seus habitantes precisam garantir outro lugar onde eles “podem ser felizes” e onde “eles não atirarão neles”.

Trump deveria “assumir o controle” sobre o setor de gás e mover os palestinos de lá. Não desligou o envio de tropas americanas em gás Como eles reagem a isso em outros países?