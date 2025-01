O Ministro da Educação do Rajastão, Madan Dilawar, culpa os casos pelos suicídios de estudantes em Kota

O ministro da Educação do Rajastão, Madan Dilawar, citou no sábado “casos” como a causa dos suicídios de estudantes no centro de treinamento de Kota, ao mesmo tempo em que exortou os pais a estarem vigilantes e não pressionarem seus filhos a estudar.

Quatro estudantes em Kota cometeram suicídio este ano. A cidade, importante centro de institutos de coaching, testemunhou 17 casos desse tipo em 2024.

Dilawar, que também detém a pasta Panchayati Raj, falou aos repórteres após um programa durante o qual cartões SVAMITVA para propriedade de terras foram emitidos para beneficiários em Bundi.

Quando questionado sobre os suicídios de estudantes em Kota, o ministro disse que queria exortar os pais a serem cautelosos e a não pressionarem os estudos dos filhos.

“Honestamente, gostaria de exortar, embora as minhas palavras possam perturbar algumas pessoas, que os pais devem estar atentos e cuidadosos e não devem exercer pressão sobre os seus filhos”, disse Dilawar.

Cada estudante tem seus próprios interesses e cai em depressão quando é forçado a perseguir um objetivo em uma área contrária aos seus interesses e fracassa, disse ele.

Os institutos de coaching podem desempenhar pouco papel nisso, mas os amigos desempenham um papel crucial com seus comentários frequentes sobre as classificações dos alunos, acrescentou.

Em alguns casos, há “casos amorosos” e os estudantes suicidam-se por causa disso, disse o ministro.

“Os pais devem estar atentos aos movimentos e rotinas dos seus filhos. No entanto, não são tão cuidadosos e quando o controlo é perdido, os alunos tendem a desviar-se na direcção errada”, disse Dilawar.