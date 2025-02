O ministro da lei de Tamil Nadu recebe o resultado do ‘humor da nação’ da Índia – Tamil Nadu News

O ministro da lei de Tamil Nadu e a reforma do líder de Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) recebeu os resultados do estado de humor indiano hoje da nação para o estado.

De acordo com a pesquisa do MOTN, se as eleições de Lok Sabha fossem realizadas novamente hoje, Tamil Nadu ainda votaria na DMK-Congress Alliance.

“A pesquisa reflete os sentimentos do povo de Tamil Nadu. Isso mostra que o DMK vencerá em todos os grupos constituintes parlamentares. Nas últimas eleições, obtivemos 47 % e agora aumentamos para 52 %. Isso mostra que a recepção aumentou para o partido no poder e nosso líder e o primeiro -ministro de Tamil Nadu, Mk Stalin ”, disse Reguathy.

Ele também afirmou que, como a porcentagem de compartilhar votos para a porcentagem de toda a Índia Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) diminuiu, ele mostrou que o AIADMK agora enfraqueceu.

“Todas as reações são aceitáveis. Tentaremos melhorar nosso banco de votação de 52 para 55 % para atingir nossa meta de 200 cadeiras ”, disse o ministro.

No entanto, ele negou que o enfraquecimento da AIADMK significasse que o BJP estava se tornando mais forte. Reguathy disse que o Partido Bharatiya Janata (BJP) não será fortalecido nas eleições da Assembléia, pois as pessoas não apoiariam o BJP. Ele previu que o partido recém -lançado pelo ator Vijay Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) teria uma porcentagem de votação ainda menor. “Eles receberão o número mínimo de votos. Os fãs votarão neles para obter um número mínimo ”, disse o ministro.

A pesquisa da Índia Today-Cvoter Mood of the Nation (MOTN) foi realizada entre 2 de janeiro e 9 de fevereiro de 2025, pesquisando 125.123 pessoas em todos os segmentos de Lok Sabha. A pesquisa incluiu novas entrevistas, bem como dados de acompanhamento de longo prazo.