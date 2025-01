As instituições médicas no Território de Krasnodar estão sendo reabastecidas com novo pessoal. Assim, no ano passado, 123 funcionários trabalharam no Hospital Distrital Central de Kushchevskaya. O Ministro da Saúde de Kuban, Evgeny Filippov, falou sobre isso.

Segundo ele, a equipe do hospital foi reabastecida com médicos especializados – obstetras-ginecologistas, cirurgiões, radiologistas, neurologistas e paramédicos. O chefe do departamento enfatizou que dotar as organizações médicas do sistema de saúde com pessoal qualificado é um dos objetivos do programa de modernização da atenção primária à saúde.

Evgeny Filippov acrescentou que 2 especialistas vieram trabalhar no Hospital Distrital Central de Kushchevskaya depois de concluírem a sua formação no âmbito de uma formação específica. Este é um terapeuta local e neurologista. Além disso, o programa “Zemstvo Médico/Paramédico” ajuda a atrair pessoal médico para centros regionais e áreas rurais. No ano passado, 24 especialistas trabalharam no Hospital Distrital Central de Kushchevskaya.

O chefe do Ministério da Saúde de Kuban lembrou que existem outras medidas de apoio na região para atrair pessoal qualificado para o sector da saúde. Por exemplo, pagar um depósito ao obter um empréstimo hipotecário. Nos últimos 5 anos, mais de 350 profissionais de saúde no Território de Krasnodar aproveitaram esta medida.

Anteriormente, MK em Kuban escreveu que 20 novos equipamentos foram entregues ao Hospital Distrital Central de Tikhoretsk no ano passado.