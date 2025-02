O chefe do ator do Ministério dos Transportes e Estradas da região de Kursk, Alexander Zamaraev, realizou uma recepção pessoal de cidadãos. Ele disse os detalhes de seu canal de telegrama.

Segundo o ministro interino, ele recebeu 23 ligações no total, 19 candidatos vieram à reunião. A maioria dos problemas de frango estava ligada à construção e reparo de estradas, bem como à acessibilidade do transporte do centro regional e da região como um todo.

Havia também assuntos relativos ao arranjo da Rede de Rodovias Kursk, da construção e iluminação da estrada no distrito de Kursk, a organização de um centro de parada na vila de Dukhovets, as instalações da travessia de uma ferrovia regulada e outros. Para um pouco de frango, Alexander Zamaraev deu explicações orais, outros receberão respostas por escrito.

“Muitas estradas indicadas em circulação já estão incluídas no plano de construção / reparo para um futuro próximo. Em relação aos corredores em certas seções de estradas de diferentes regiões da região – ele ordenou que viajasse em objetos para inspecionar as seções e ajudar. Eu também gostaria de enfatizar que as petições serão enviadas à frente dos municípios para resolver os problemas “, disse ele na publicação.

O ministro interino dos Transportes acrescentou que, em 2025, o vetor do ministério destinado a garantir a segurança rodoviária, inclusive na cidade da cidade de Kursk.

Quanto às chamadas associadas à instalação dos pavilhões de parada, a maioria deles foi definida.

Alexander Zamaraev enfatizou que os desejos dos moradores relativos ao movimento e às rotas do transporte público são levados em consideração antes de tudo.