O Ministro da União, Ashwini Vaishnaw, discute o plano de quatro pontos da Índia para se tornar uma nação desenvolvida

O Ministro da União, Ashwini Vaishnaw, disse na quinta-feira que a Índia tem agora uma estratégia económica bem pensada que ajudará o país a realizar o seu sonho de se tornar uma nação desenvolvida até 2047.

Em declarações a Rahul Kanwal, diretor de notícias do India Today, à margem do Fórum Económico Mundial (WEF) 2025 em Davos, Vaishnaw enumerou os quatro pilares da estratégia traçada pelo governo central para se tornar um país desenvolvido.

“A Índia tem uma estratégia económica muito bem pensada neste momento. A estratégia baseia-se em quatro pilares: um, investimento público em infra-estruturas sociais e físicas. Dois, foco na produção de tecnologia e inovação. Três, crescimento inclusivo. Quarto, simplificação,” disse o Ministro da União das Ferrovias, Informação e Tecnologia.

“Quando olhamos para o investimento público, o Orçamento de 2021, começámos com cerca de 40 mil milhões de dólares e depois aumentámos para 60, 80, 100 e este ano (2023-24), o Orçamento ronda os 145 dólares. infraestrutura física, digital e social. A infraestrutura física inclui ferrovias, estradas, linhas de transmissão, portos, aeroportos. A infraestrutura social inclui a construção de novas. hospitais, escolas e universidades, implementam serviços 5G, fibra óptica conectando todas as cidades do país”, acrescentou.

O líder sênior do BJP disse também que as pessoas que estavam na base da pirâmide económica subiram e é por isso que elegeram o primeiro-ministro Narendra Modi pela terceira vez consecutiva.

“À medida que as pessoas que estavam na base da pirâmide económica sobem, há uma grande diferença. E esta foi uma das razões pelas quais o primeiro-ministro Modi foi reeleito pela terceira vez, quando há tantas democracias que perdemos. .” Vaishnaw disse.