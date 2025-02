O ministro da União, Ravneet Singh Bittu, condenou as críticas do primeiro -ministro do Punjab, Bhagwant Mann, à decisão do Centro de permitir que vôos de deportação dos Estados Unidos que transportam imigrantes indianos ilegais para pousar em Amritsar. Além de criticá -lo pela situação de pobre lei e ordem em Punjab, Bittu Cavó ao Primeiro Ministro, dizendo que este deve ser o “comprovado por álcool”.

A criação de um ministro comotrot Narendra Modi, que acabou de concluir uma duas visitas aos Estados Unidos.

Os comentários do primeiro -ministro ocorreram horas antes de um avião militar americano que carregava um segundo lote de 116 imigrantes indianos ilegais desembarcados na cidade de Punjab na noite de sábado.

Ele também questionou por que O primeiro voo de deportação, que pousou em Amritsar em 5 de fevereiro, não foi direcionado a Ahmedabad se a maioria dos deportados fosse de Gujarat.

Em reação aos comentários de Mann, o ministro da União disse aos jornalistas: “Marez mais será deportado. Se um avião chegar a Punjab, como nosso estado difere?”

“Não virá recebê -los (deportados) hoje. Se você o fizer, o primeiro -ministro deve ser testado quanto ao álcool”, disse Bittu.

Além disso, ele acusou o líder do Partido Aam Aadmi por não agir contra agentes de viagens fraudulentos em Punjab, que enganaram as pessoas há meses e as levaram aos Estados Unidos através de “rotas ilegais de burro”.

Bittu exigiu que Mann fornecesse empregos do governo para os deportados e certifique -se de que a grande quantia de dinheiro que eles deram aos agentes de viagens para levá -los aos Estados Unidos.

Enquanto isso, o ministro da União também rejeitou as acusações de Mann de que o Centro estava tentando difamar Punjab como parte de uma conspiração.

“Ele está fazendo declarações contra o primeiro -ministro a pedido de (chefe da AAP) Arvind Kejriwal para agradá -lo. Tenho informações sólidas”, disse ele sem fornecer detalhes.

Também criticando os comentários de Mann, o Congresso MLA Partap Singh Bajwa acusou o primeiro -ministro e seu governo liderado pela AAP por não se abordar o tráfico de pessoas nos últimos três anos.

Enquanto isso, um terceiro avião com 157 deportado deve pousar em Amritsar no domingo. No entanto, não havia informações imediatas sobre o horário de chegada.