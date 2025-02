O ministro da União, Suresh Gopi, diz ‘Caste Superior’ se ele liderar o Ministério dos Assuntos Tribais, Sparks Row

O Ministro de Estado da União para Petróleo e Gás Natural, Suresh Gopi, causou uma controvérsia no domingo com seu comentário de que os membros da “casta superior” deveriam lidar com o Ministério dos Assuntos Tribais, que causou uma condenação generalizada da comunidade minoritária.

Falando em uma reunião de campanha eleitoral do BJP em Nova Délhi, o ator se transformou em um político argumentou que o progresso genuíno no poço tribal -ser só seria possível se os líderes das “castas superiores” fossem responsáveis ​​pelo portfólio.

“É uma maldição do nosso país que apenas uma pessoa da comunidade tribal pode ser convertida no Ministro dos Assuntos Tribais”. Agência de notícias PTI Ele citou Gopi dizendo.

“É o meu sonho e minha expectativa de que alguém de fora da comunidade tribal seja designado para o seu poço. O portfólio para o bem -estar das comunidades avançadas “, acrescentou.

O ator se transformou em político também expressou seu interesse pessoal em supervisionar o Ministério dos Assuntos Tribais. “Pedi ao primeiro -ministro Narendra Modi que atribuísse o ministério. No entanto, existem certos precedentes nas tarefas de portfólio”, afirmou.

Os comentários do líder do BJP causaram uma onda de reação, especialmente em Kerala. O Secretário de Estado do Partido Comunista da Índia (CPI), Benoy Viswam, condenou fortemente os comentários de Gopi, marcando um “Piper do Piper Chaturvarna“(Sistema de castas) e exigindo sua remoção do Ministério da União.

Atualmente, o líder do BJP, Jual Oram, um renomado líder tribal de Odisha, dirige o Ministério dos Assuntos Tribais no Gabinete da União, liderado pelo primeiro -ministro Narendra Modi.

Os comentários de Gopi ocorreram um dia depois que o Ministro de Estado da União, George Kurian, enfrentou uma reação semelhante depois que ele disse que Kerala deveria se declarar tarde na educação, infraestrutura e bem -estar social para receber mais fundos do centro.

“Você anuncia que Kerala está para trás, que você não tem estradas, boa educação etc. Se você diz que Kerala está por trás de outros estados em termos de educação, infraestrutura e bem -estar social, então a Comissão (Finanças) o examinará e dará um Relatório ao governo central.

Benoy Viscam também atacou Kurian e procurou sua demissão, acusando -o de ignorar os princípios federais e insultar Kerala.

“Esses dois ministros são exemplos vivos dos desafios que a Constituição indiana enfrenta sob o regime do BJP liderado pelo RSS”, disse Viswam, pedindo ao presidente que tomasse nota urgente do assunto.