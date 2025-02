O ministro das Finanças do Sindical atinge Rahul Gandhi sobre o discurso de Lok Sabha: auto -confiança estúpida

A ministra das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, atacou o deputado do Congresso Rahul Gandhi na segunda -feira sobre sua “auto -confiança estúpida”. Seus comentários ocorreram apenas algumas horas depois que o líder da oposição em Lok Sabha afirmou que a China “está no país” devido ao fracasso da iniciativa de maquiagem na Índia.

O deputado do Congresso e o líder da oposição em Lok Sabha, Rahul Gandhfi, lançou um forte ataque contra o Partido Bharatiya Janata no Parlamento na segunda -feira, culpando a iniciativa “Make in India” do primeiro -ministro Narendra Modi por não aumentar o fabricante e afirmar que sua culpa havia permitido que a China ocupe o território indiano.

Falando durante a moção de agradecimento no discurso do presidente, Gandhi admitiu que nem a UPA dirigida pelo Congresso nem pela NDA liderada pelo BJP foram capazes de abordar efetivamente a crise de desemprego do país.

Reconhecendo os desafios na criação de empregos, ele disse: “Agora, embora tenhamos crescido (e) rápido … um problema universal que enfrentamos é que não fomos capazes de resolver o problema do desemprego. Nem o UPA nem o A UPA ou o governo da NDA de hoje deu uma resposta clara aos jovens deste país no emprego.

Embora ele tenha admitido que o impulso do primeiro -ministro Modi para a fabricação era uma boa idéia em princípio, ele argumentou que a Índia não havia sido capaz de implementá -la de maneira eficaz. Segurando seu celular, ele disse que, apesar de ter sido reunido na Índia, seus componentes foram fabricados na China.

Girando o problema da fronteira da Índia-China, Gandhi disse que Pequim estava agora “sentado a mais de 4.000 quilômetros quadrados” do território indiano, contradizendo a posição do governo de que nenhuma terra havia sido perdida. Ele alegou que mesmo o exército indiano contradizia as alegações do primeiro -ministro, afirmando que as tropas chinesas haviam invadido as terras indianas.

“Nosso chefe de equipe do Exército disse que os chineses estão dentro do nosso território … esse é um fato (e) a razão pela qual a China está dentro é porque ‘Make in India’ falhou … a Índia está sendo negado a produzir, e eu Estou preocupado com a Índia desistirá dessa revolução aos chineses, novamente “, alertou.

Respondendo a esses comentários em uma entrevista à Índia Today TV, o Ministro das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, negou provimento às reivindicações de Gandhi e interrogou sua autoridade para falar sobre questões econômicas.

Quando perguntado sobre sua declaração de que tanto a UPA quanto a NDA não foram capazes de abordar o desemprego, Sitharaman respondeu fortemente, dizendo que a economia estava em “crise” durante o governo do Congresso.

“Durante a regra da UPA, nada aconteceu. Havia um ponto econômico, os bancos enfrentaram perdas em massa, os líderes da indústria fecharam a loja e alguns até deixaram a Índia. Então, Rahul aceitou que eles não podiam fornecer empregos aos jovens que não é suficiente.

Além disso, ele criticou o legado econômico da UPA, afirmando que os bancos estavam em crise e os criminosos econômicos aproveitaram o fraco sistema financeiro para fugir do país.

“Ficamos o quinto de baixo, agora somos o quinto em geral e, nos próximos dois anos, chegaremos ao terceiro lugar. Os criminosos econômicos se aproveitaram, eles pegaram esse dinheiro e deixaram o país. Com a ajuda da Diretoria de Execução , Confiscamos propriedades pertencentes a esses empreendedores e devolvemos 22.000 milhões de rúpias aos bancos “, disse ele.

Dando um golpe direto a Rahul Gandhi, Sitharaman disse que não estava qualificado para falar sobre questões econômicas. “Eles não têm o estado de falar sobre questões econômicas. Rahul não é qualificado o suficiente para falar sobre a economia”, disse ele, reforçando suas críticas a seus comentários.

Postado por: Nakul Ahuja Postado em: 3 de fevereiro de 2025

