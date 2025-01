O ministro das Relações Exteriores da Turquia chama a rota comercial mais confiável e rápida

Ministro de Relações Exteriores Hakan Fidan Quarta -feira elogiou o Corredor do meio como o mais confiável, rápido e lucrativo Rota comercial conexão Ásia e Europa.

“A rota mais confiável, mais rápida e econômica entre a Ásia e a Europa é o corredor central-Caspian-Sount-Sout-Sount Cuucasus-Türkiye”, disse Fidan em entrevista coletiva com seu Azerbaikan e Uzbek contrapartes

Fidan disse que as cadeias de suprimentos do mundo foram interrompidas devido ao Covid-19 PandemiaO continuum Guerra da Rússia-Ucrâniae desenvolvimentos recentes no Médio Oriente.

Enfatizando que o maior volume comercial do mundo ocorre entre a Ásia e a Europa, Fidan disse: “Türkiye, Azerbaijão e Uzbequistão estão no coração desta rota”.

A conferência de imprensa foi realizada após a segunda reunião trilateral de Türkiye, Azerbaijão e os ministérios de Relações Exteriores, Transporte e Comércio do Uzbequistão.

Fidan anunciou que o Declaração de Ancara Foi assinado no final da reunião trilateral.