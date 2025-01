Em um telefonema, ministro das Relações Exteriores da Turk Hakan Fidan Quinta -feira conversou com seu colega holandês Caspar Veldkamp.

De acordo com fontes diplomáticas, a situação no pós-avaliação Síria e desenvolvimentos no Gaza Pull-Quando um incêndio alto agora é discutido, juntamente com questões bilaterais e relações turcas-européias.