O ministro das Relações Exteriores do Canadá, Joly, se afasta da corrida pela liderança liberal para se concentrar nas ameaças tarifárias de Trump | Notícias do mundo

A ministra dos Negócios Estrangeiros canadiana, Melanie Joly, anunciou a sua decisão de não concorrer à liderança do Partido Liberal do Canadá, citando a necessidade de se concentrar na abordagem dos desafios internacionais, incluindo as pressões económicas e as ameaças tarifárias do presidente eleito dos EUA, Donald Trump. . Seu anúncio segue a declaração do primeiro-ministro Justin Trudeau na segunda-feira de que renunciaria ao cargo de líder do Partido Liberal e ao cargo de primeiro-ministro assim que um novo candidato fosse encontrado para o cargo. Ele também disse que o Parlamento canadense seria prorrogado ou suspenso até 24 de março.

Compartilhando uma carta sobre Para me tornar a primeira mulher a liderar o Partido Liberal do Canadá, devo também reconhecer que a atual situação internacional, especialmente a ameaça injustificada de tarifas e outras pressões económicas por parte do Presidente eleito dos Estados Unidos, exige uma firme e decisão urgente.

A carta acrescentava: “Como Ministro das Relações Exteriores, devo dedicar cada minuto do meu tempo e toda a minha energia à defesa dos interesses dos canadenses. Que é exatamente o que estou fazendo e continuarei a fazer.” Entretanto, o Canadá prepara-se para retaliar com uma lista exaustiva de tarifas sobre produtos americanos se o presidente eleito, Donald Trump, prosseguir com os seus planos de adicionar um pesado imposto de importação de 25% sobre produtos canadianos, disseram à CNN pessoas familiarizadas com o assunto.

As autoridades canadianas estão a trabalhar numa lista de dezenas de produtos americanos que os Estados Unidos exportam para o Canadá, concentrando-se em itens que enviam uma mensagem política e infligem uma quantidade razoável de danos económicos, disseram duas fontes.

Segundo a CNN, o Canadá é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos importaram produtos canadenses no valor de US$ 419 bilhões em 2023. O Canadá também é a maior fonte de petróleo estrangeiro para os Estados Unidos.