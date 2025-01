O Ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar lista contato, química, credibilidade como três c de sucesso

De sua riqueza de experiência profissional em diplomacia, o Ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar, listou na sexta -feira “três C de sucesso” – Construindo “contato” e ter uma boa “química” com as pessoas e manter a “credibilidade”.

Indo a uma reunião aqui no lançamento do novo livro do orador motivacional Shiv Khera ‘Live While You Alive’, disse os erros: “Eles os retificam, enquanto se preparam para o melhor, mas estão prontos para surpresas.

Em um comentário alegre, o EAM disse que o livro fala sobre evitar “estresse crônico”, mas “evitar o estresse crônico e ser ministro não combina”.

Jaishankar também enfatizou que “ninguém é perfeito” e compartilhou que ele diz às pessoas, especialmente jovens que gostam de se lembrar dos exames “não aprovaram”.

“A maioria das pessoas obviamente entende que passei o UPSC, mas posso dizer que me sentei para a entrada do IIT (exame) e não aprovava”, disse ele com um sorriso.

Em seu discurso de quase 30 minutos, o veterano diplomático explicou três C de sucesso e ofereceu casos de sua vida profissional e as experiências de MEA durante o tempo Covid e o resgate dos cidadãos indianos da Ucrânia afetados por conflitos.

Os três c de sucesso são: contato, portanto, quanto mais pessoas são conhecidas, maior será o escopo; Química – Então, se você se dar bem, poderá fazer as coisas facilmente; E terceiro, e muito importante, credibilidade, ou seja, se eles confiam em você e é um “atributo crucial” em um mundo de diplomacia, acrescentou.

O autor de ‘Live quando você está vivo’, Khera, é conhecido por seu sucesso nas vendas ‘você pode ganhar’.

“Você terá que aceitar que os erros acontecerão, mas a chave é não temer erros, mas se recuperar de erros, corrigir erros e preparar o melhor que puder, mas esteja pronto para surpresas. Isso, em certo sentido, é o que a perspectiva Da vida, que diria que foi a maior essência do livro “, disse Jaishankar.

O ministro da União disse que tinha seis conclusões do novo livro de Khera que ele leu em um voo de volta à Índia dos Estados Unidos.

As seis conclusões cruciais de seu novo livro são “Plano de não planejado, investindo em um relacionamento. E, três, e isso não é apenas uma declaração política, é também uma declaração política, mas também uma declaração pessoal; sem apaziguamento. Quatro quatro Igualmente importante, e acredito que também na política, sem toxicidade.

Jaishankar disse que, com seus 41 anos de experiência em diplomacia e seis anos consecutivos, como o Ministro, a “experiência MEA” no gerenciamento do estresse tem sido experiências críticas de aprendizagem.

“A vida é imprevisível em um grau considerável. Mas, se você desenvolver confiança, poderá navegar e gerenciar. Devemos fazer o nosso melhor”, disse ele.