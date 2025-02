O ministro de Maharashtra, Manikrao Kokate, condenado a 2 anos de prisão por um caso de fraude de 30 anos

O ministro da Agricultura de Maharashtra, Manikrao Kokate, foi condenado a dois anos de prisão por um Tribunal Distrital de Nashik por sua participação em um caso de manipulação de documentos e fraude de 30 anos. A condenação vem das acusações de que Kokate e seu irmão, Sunil Kokate, tinham fraudulentamente dois andares sob a cota do ministro principal do apartamento de Nirman View.

A corte de Nasik também multou Manikrao Kokate ₹50.000. Seu irmão Sunil Kokate também foi condenado no caso registrado em 1995.

O caso foi iniciado pelo ex -ministro Tukaram Dighole, que acusou os irmãos Kokate de falsificar documentos para garantir esses benefícios ilegalmente.

Os Kokate Brothers obtiveram dois andares na College Road em Mal Yeolakar aqui sob a cota discricionária de 10 % do ministro principal depois de afirmar que não possuíam pisos e pertenciam ao grupo de baixa renda (LIG).

Na quinta -feira, os dois irmãos foram condenados pelo distrito de Nashik e pelo Tribunal de Sessão, enquanto os outros dois nomeados no FIR foram absolvidos. O ministro Kokate, que esteve presente no tribunal, disse a repórteres: “Eu obtive fiança no caso e apresentarei um recurso contra a ordem”.