O ministro do gabinete de Maharashtra, Uday Samant, pediu a proibição da libertação de Chaava, citando conteúdo questionável. Ele criticou uma sequência de dança do filme, questionando sua exatidão histórica e exigindo sua remoção. Ele pediu aos cineastas que consultassem historiadores e removessem qualquer conteúdo polêmico antes do lançamento.