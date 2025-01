O Ministro do Interior da União, Amit Shah, atacou ferozmente Uddhav Thackeray e, diz ele, fez com que traidores como ele ficassem em casa.

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, lançou um Ataque devastador ao chefe do Shiv Sena (UBT), Uddhav Thackeray durante a reunião executiva estadual do BJP em Shirdi.

Shah acusou Thackeray de traição e afirmou que o BJP “forçou traidores como ele a ficar em casa”, uma referência às consequências políticas entre os dois ex-aliados.

Ele criticou Thackeray por se alinhar com a oposição e alegou que sua política de “dinastia e traição” foi rejeitada de forma decisiva pelo povo de Maharashtra nas eleições para a Assembleia de 2024.

Os comentários inflamados de Shah ocorreram enquanto ele comemorava o Vitória esmagadora da coalizão Mahayuti liderada pelo BJP nas eleições estaduais, onde a aliança conquistou 230 dos 288 assentos.

O BJP emergiu como o maior partido com 132 assentos, enquanto o oposicionista Maha Vikas Aghadi (MVA) foi reduzido a apenas 46 assentos. Shah afirmou que os resultados das eleições “mostraram a Uddhav Thackeray seu lugar” e garantiram que “o verdadeiro Shiv Sena” sob Eknath Shinde saísse vitorioso.

Expandindo suas críticas, Amit Shah também mirou no chefe do PCN (SP), Sharad Pawar, acusando-o de introduzir a política de “traição e traição” em Maharashtra já em 1978.

Ele declarou que o povo havia enterrado o legado de Pawar “seis metros de profundidade” nas eleições de 2024, e que a facção do PCN liderada por Ajit Pawar estava agora emergindo como um aliado chave do BJP.

Regressando a Deli, o Ministro do Interior da União manifestou confiança na As perspectivas do BJP nas próximas eleições para a Assembleiaagendado para o próximo mês.

Ele afirmou que as divisões dentro da oposição, incluindo o Shiv Sena (UBT) disputa sozinho as eleições locais e as tensões entre os parceiros do bloco da ÍNDIA em Deli, Bengala Ocidental e Bihar causariam mais reveses à oposição. Shah instou os trabalhadores do partido a se prepararem para uma vitória retumbante do BJP em Delhi, prometendo um bom começo para 2025.

Afirmando o domínio do BJP, Shah saudou as conquistas do partido, incluindo uma campanha de adesão sem precedentes em Maharashtra, e apelou a um esforço incansável para garantir vitórias desde o nível local até ao nível nacional.

(com contribuição do PTI)