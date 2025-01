O ministro do Kurk desistiu após um confronto com Khinsshtein. Criticou -a por suas férias na Índia

A atuação temporária da proteção do estado da herança cultural da região de Kurka, Irina Musyal, deixou seu lugar. Isso é relatado no telegrama do governo da região.

Musyal escreveu uma carta sobre a renúncia de seu próprio livre arbítrio em 27 de janeiro.

A demissão do ministro foi precedida por seu conflito com a atuação do governador do governador da região de Alexander Khinsshtein.

20 de janeiro Khinshtein criticado Musar para descansar na Índia. Na sua opinião, as autoridades devem informar sua jornada no exterior durante a guerra.

“Formalmente, esta não é uma transportadora secreta e não deve coordenar sua partida para o exterior. Mas colegas, vamos decidir aqui ir para o exterior, cada vez mais responsável, o governo da região da cadela e o Conselho de Administração do Governador não pode ser sem anteriormente anúncio. , vá em segundo plano para descanso, ponto de virada … eu tenho um mal -entendido “, disse ele Khinshtein, dizendo, acrescentando que” ele o instruiu a desenvolver um comando de notificação para excluir essas viagens “.

Em resposta, Musjan Ela disseIsso informou o chefe da Diretoria da Região do Kurk de viagens fora da Rússia – “Em nossa amigável Índia, rica em sua herança cultural”. Ela acrescentou que, de acordo com a lei russa, não deve ser acordado com os resultados fora da Rússia.

Depois disso, Khinshtein Publicado Em seu canal de telegrama, uma fotografia da declaração de descanso do ministro. Nele, ela informa o feriado, a data do documento é de 19 de dezembro de 2024. O trabalho foi assinado por Khinshtein. Uma declaração no exterior não se fala em viajar para o exterior.