O ministro do Rajastão, Avinash Gehlot, descreveu seu próprio governo do BJP como ‘Parki Sarkar’ em uma reunião pública, uma frase usada anteriormente pelo Congresso para criticar o governo. Essa declaração acendeu a controvérsia, embora o ministro esclarecesse que foi um comentário informal para sua audiência, referindo -se à crítica da oposição. Isso ecoa a seleção anterior do primeiro -ministro Bhajanlal Sharma através de um sistema de ‘estacionamento’.