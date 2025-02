O ministro do Rajastão, Avinast Gehlot, cria controvérsia com o governo de Bhajan Lal que é executado através de um comentário de ‘chits’ – Rajasthan News

Um ministro do Rajastão causou uma controvérsia política depois de comentar que o governo do estado liderado pelo BJP está passando por “estacionamento” ou arquivos.

Em um vídeo que se tornou viral nos círculos políticos do Trajasthan, você pode ouvir o Ministro da Justiça Social e o Departamento de Empoderamento, Avinash Gehlot, diz: “Nosso governo é dirigido por estacionamento (chits)”.

O comentário foi feito por Gehlot durante uma reunião pública realizada em Pali.

O Congresso da Oposição se apegou à declaração de Gehlot, dizendo que o governo de Rajasthan está finalmente admitindo que está sendo administrado por arquivos. A oposição há muito tempo acusou o governo de Bhajan Lal Sharma em Rajastão a ser formado através de “estacionamento”.

Tomando X, o presidente do Estado do Congresso, Govind Singhrara, disse: “Agora, os ministros deste governo (BJP) admitem que seu governo está sendo administrado por parques”.

As críticas referem -se ao anúncio de dezembro de 2023 de Bhajan Lal Sharma como o principal ministro do Rajastão depois que o BJP registrou uma vitória nas eleições da Assembléia do Estado.

Momentos antes, o ex -primeiro -ministro Vanundhara Raje, que estava sentado no palco em que o anúncio estava ocorrendo, foi visto lendo um chit.

Esse momento viral foi capturado na câmera e levou a especular que Raje foi informado da decisão do BJP de nomear Sharma como primeiro -ministro por meio desse chit.

Citado fora do contexto: Avinash Gehlot

Enquanto isso, reagindo à controvérsia política desencadeada por seus comentários virais, Avinash Gehlot disse que, embora ele tivesse feito os comentários, ele estava sendo convocado por contexto.

Gehlot disse que seus comentários foram feitos com uma nota mais leve enquanto eles foram a seus seguidores. Ele acrescentou que o comentário foi feito ao se referir ao que o Congresso declara sobre o governo do BJP no Rajastão.

“Não é um vídeo falso. Eu disse isso, mas dizia entre o meu próprio povo que se referiu a ele que a oposição costumava dizer que nosso governo é um Sarkar de estacionamento”, disse Gehlot à TV da Índia Today na segunda -feira.