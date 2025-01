O ministro principal de Tamil Nadu, MK Stalin, diz que as críticas do governador Ravi fortalecem a base de apoio do DMK – Tamil Nadu News

O ministro principal, MK Stalin, afirmou que as críticas contínuas ao governador de Tamil Nadu, RN Ravi, só aumentaram o apoio a Drava Munnetra Kazhagam (DMK), o partido no estado. Falando na sexta -feira durante uma reunião com trabalhadores do partido, Stalin enfatizou que o DMK não seria influenciado por tais ataques e continuaria a promover o modelo do governo dravidiano.

Stalin comentou que a ideologia do DMK, que tem suas raízes nos princípios dravidicos, havia sido fortalecido ainda mais, apesar dos comentários depreciativos de seus críticos. Apontando para o governador Ravi, o ministro principal sugeriu que, embora alguns tenham solicitado a demissão de Ravi, o DMK não aprovou nenhuma resolução formal sobre o assunto. O governador tem sido Franco em suas críticas à abordagem do governo do DMK e sua ideologia: “Ele deve ser o governador, e o DMK crescerá ainda mais”, disse Stalin, acrescentando que a retórica do governador serviu apenas para aumentar o apoio ao apoio ao festa .

Referindo -se ao discurso anual pronunciado pelo governador perante a Assembléia de Tamil Nadu, Stalin sugeriu provocativamente que Ravi deveria participar da sessão e sair sem ler o discurso, para destacar a desconexão entre o governador e o povo de Tamil Nadu. “No próximo ano, o governador Ravi deve vir à Assembléia para o discurso usual diante da câmara, e nós lhe daremos o discurso e ele deve sair sem lê -lo”, disse ele, enfatizando que as pessoas devem estar cientes da situação. .

Stalin também apelou ao primeiro -ministro Narendra Modi e ao ministro do Interior da União, Amit Shah, pedindo -lhes que não transfiram Ravi para fora de Tamil Nadu. “Que ele está aqui como governador”, disse ele, sugerindo que as críticas de Ravi só ajudaram a galvanizar a base de apoio à DMK.

Com contribuições da PTI