O MMA Hunter Kraynov perdeu os olhos enquanto fotografa em Krasnodar, ele está esperando a cirurgia

Note -se que Kraynov foi ferido durante o serviço – ele trabalhou como guarda. Agora ele precisa de cirurgia.

Segundo o diretor do Ministério de Assuntos Internos do Kuban, o incidente ocorreu na noite de 9 de fevereiro. Perto da boate na rua Zipovskaya, um homem de 34 anos atirou em suas armas, machucou um homem de 29 anos e depois partiu para o Ford Mondeo. Mais tarde, o atacante e o motorista foram mantidos no post do DPS. Os policiais fizeram uma arma traumática, uma loja e 18 rodadas.

Um processo criminal foi aberto contra o agressor sob um artigo sobre hooliganismo. As ações do diretor estão sujeitas à Parte 1 do Artigo 20.8 do Código Administrativo da Federação Russa – “Violação das Regras de Produção, Vendas, Armazenamento, Destruição ou Contabilidade de Armas e Cartuchos”.

O chefe do IC da Federação Russa, Alexander Bastrykin, encomendou a reportar o progresso da investigação do incidente.

Note-se que Kraynov, de 29 anos, tem cinco vitórias no MMA e nenhuma derrota.