O momento em que um Mercedes caiu no Canal Obvodny após um acidente em São Petersburgo foi capturado em vídeo

O acidente ocorreu esta tarde, dois carros colidiram: um Skoda e uma Mercedes. Após o acidente, este último sobrevoou o meio-fio, derrubou a cerca do aterro e caiu no Canal Obvodny.

O vídeo capturou o momento da colisão com o Skoda e a subsequente fuga do Mercedes da estrada para a água.

As imagens mostram ainda que o Mercedes não freou em alta velocidade antes do cruzamento, embora o fluxo de carros que seguia perpendicularmente ao movimento do carro já tivesse começado a se mover. Por que isso aconteceu ainda não está claro.

“Em relação à informação sobre o desligamento dos semáforos no momento do acidente, o Ministério Público também organizou uma fiscalização da implementação da legislação de segurança rodoviária nas atividades das autoridades competentes”, afirmou o Ministério Público em comunicado. .

Segundo o Ministério de Situações de Emergência, duas mulheres foram resgatadas do carro que caiu na água – uma delas morreu, a segunda estava viva e hospitalizada.

O próprio carro foi retirado do rio por meio de um caminhão guindaste e equipamentos especiais.

A polícia de São Petersburgo iniciou uma investigação sobre o acidente.