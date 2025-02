O momento mais visto do festival não é o anúncio do vencedor: às 10h06 no palco … | Olhar

Um estrondo sem precedentes. A última noite de Festival Ele registrou 13.427.000 espectadores e 73,1% de participação. Havia 13 milhões de 427 mil, com uma ação de 73,1 %, os espectadores que – de acordo com o público total emitido por Auditoria – Eles viram a última noite do 75 Festival of Italian Song. A primeira parte, das 21h22 às 23h30, foi seguida por 16 milhões de pessoas com o 69 & ou Share.

O segundo, de 23,36 a 1,59, de 11 milhões de 100 mil espectadores, iguais a 79,2 %. O Sanremo Start, das 20h44 às 21h16, ouviu 14 milhões de 100 mil com uma ação de 60,7 %. O pico de escuta às 10h09 com 16 milhões 700 MILANaquela época, no palco havia Alberto Angela, um ícone da TV do estado, que se preparou para apresentar Francesco Gabbani. O pico de estoque em 1,56 com 87,3 %.





A participação média das cinco noites do Sanremo 2025 é de 67,1% no público total. No ano passado, foram 66,2%, sempre calculados no público total. Em termos de espectadores, a média das 5 noites foi de 12,5 milhões de espectadores. Em termos de espectadores, é a edição mais vista de 2000 até hoje. Em termos de compartilhar o maior resultado de todos os tempos “, comentários sobre X Giancarlo Leone, ex -diretor da RAI1 e este ano entre os autores do festival.