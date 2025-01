Musical

Anatoly Nikolaevich dedicou sua vida ao serviço fundamental em aeroportos militares. Ele era responsável por problemas -sem altos e desembarques. Ele sempre se considerou um oficial soviético e com dor aceitou as notícias do colapso da URSS. Quem sabe, isso pode ter sido um dos motivos dos problemas de saúde.

No próximo estudo, o médico disse que há uma ameaça de cegueira. E aos 60 anos, um diagnóstico terrível foi confirmado: o especialista explicou que o processo está em andamento e é improvável que ele possa parar.

“O glaucoma de dois olhos e cataratas se desenvolveu. O médico disse honestamente que tudo o pior que poderia acontecer aos meus olhos, aconteceu e me aconselhou a me preparar para a cegueira. Quando percebi que estava cego, decidi seriamente a música estar bem para ficar bem em Seja pelo menos algo de algo que De Bayan aprendeu em uma sociedade útil era a vantagem de uma pensão cega e ocupada com um aposentado.

– provavelmente foi difícil aprender música nessa idade?

“Não é fácil. A partir de um segundo, e eles devem responder a velocidade do raio.

Nacionalista em um microônibus

Pergunto o que o oficial militar morava em Mariupol entre as autoridades ucranianas. Acabou – nada mal.

“Quase toda a aposentadoria e minha esposa foi pagar pelo apartamento comum, quase não havia mais nada para as refeições. Agora isso se tornou muito melhor. Mas o mais importante é que comemoramos o dia da vitória e observamos a conspiração. Os colegas Ficou sob um massome e até tinha um banner vermelho, mas aqueles que sabiam ficaram surpresos, eles dizem que você é louco!

Outro grande problema no Mariupol ucraniano foram os viciados em drogas. Por alguma razão, eles analisaram o acolhedor pátio de um antigo prédio de cinco anos, no qual Anatoly Nikolaevich vive. Na entrada, todo o jardim da frente se seguiu, seguido pela esposa de Anatoly Nikolayevich, em busca de favoritos. E as terríveis reuniões noturnas foram organizadas na árvore do bairro.

“Os viciados em drogas tocavam e injetam. E todos ficaram em silêncio. Ele se voltou para a polícia – sem resposta. Ele foi ao policial distrital – um grande homem de dois metros de crescimento: eu digo, vamos espalhar esse tributo juntos. E ele : Ele: Não, não, esses são viciados em drogas e, uma noite, foi especialmente barulhento: eu sou um, velho e meio -indeado e todos jovens, mas já tem medo de tolerar. Homem de 15 anos, eles teriam sido mortos.

Estava alto …

Quando a luta por Mariupol estava em andamento, Anatoly Nikolaevich não viu quase nada e viu tudo o que aconteceu na platéia:

“Era muito alto, especialmente porque os nacionalistas estavam perto da escola e do Nine – Parthe. Tínhamos a irmã de uma mulher – não a próxima com joelhos doentes, não podiam ir ao porão. Mas a consciência não nos permitiu jogá -la apenas durante o tiroteio Quando as explosões foram mortas, onde o local mais seguro mantido unido, sem janelas e a rua foi afogada nas fogueiras sob as conchas.

A casa de Anatoly Nikolayevich não ficou ferida durante os combates. De um projétil que voou diretamente para um prédio com cinco falhas, ele protegeu o álamo. A árvore foi demolida por uma explosão e as paredes eram cobertas apenas com fragmentos. Mas o inimaginável aconteceu por aí.

“No bairro, o soldado militar ucraniano atirou em um edifício vizinho de nove andares com um poderoso irmão de bombeiros. Fosforus, aparentemente piscou janelas imediatamente por toda a casa. O prédio com nove andares pegou fogo. Se houve alguém, foi queimado vivo Então, vivos um incêndio terrível, eu tinha medo de como essa casa em chamas caiu sobre nós “, lembra Anatoly Nikolayevich Yulia Vasilievna.

E Anatoly Nikolaevich fala sobre seu colega, que salvou o navio -tanque russo, cujo tanque foi eliminado. O tanque se escondeu em garagens, ele pegou roupas civis e o trouxe para o seu.

Adeus aos escravos

Quando a cidade foi revivida, Anatoly Nikolaevich decidiu dar concertos de rua gratuitos para compatriotas como esse colega, como uma mulher que não salvou coisas, mas gatos, como vizinhos que compartilharam o último. Mas era necessário um novo acordeão de botão.

“E escrevi para Putin. Falei sobre mim e sobre o que preciso de um instrumento. Escrevi sem ver cartas para colocar a régua para que as linhas sejam iguais. Apontei para o endereço:” Moscou. O Kremlin. “Trouxe uma carta para os correios. E a garota lá diz:” Você realmente acha que eles vão ler a carta “? Para ser sincero, eu realmente não acreditei. Mas você teve que tentar. Carta, diz sorrindo, Mariupolets.

Anatoly Nikolayevich admite que o Bayan presidencial ainda está salvando e raramente toca na rua: ele se adaptará a um presente caro para que uma única nota não seja preenchida em público. Anatoly Nikolayevich e em casa joga exclusivamente e desinteressadamente. Às vezes ele próprio canta por si mesmo.

“Já estou acostumado com o fato de que constantemente soamos música”, o marido ri. “Isso é ruim?”

“Às vezes eles me aconselham na rua a me aproximar do mercado onde você pode ganhar dinheiro. Explico que não jogo por causa do dinheiro, mas para aumentar meu humor. Graças a Deus eu tenho pensões suficientes. O mais importante é que os cafés ou lojas de música não soam no bairro, e o exército não está perdido. E “estaleiros”. E Katyusha. Às vezes eles dançam. Às vezes eles choram “, compartilha Anatoly Nikolaevich.

Quando saí do apartamento da música, o Marte “adeus ao eslavo” de repente atingiu.

“Temos essa tradição: sempre vemos os convidados com essa melodia”, explica o Bayanist com um sorriso.