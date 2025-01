"O morto fugiu": Crane cai em um prédio em Roma, de Schokhuienis

Sem ferimentos, mas muito medo em Tor Marancia, Roma do Sul, Para o colapso de um guindaste em um prédio com cinco falhas. Aconteceu nas primeiras horas da manhã em via Giana Anguisissola quando um guindaste “T” quebrou a alguns metros da base de concreto que ainda está no chão. Duas varandas e um carro estacionado na rua. Felizmente, ninguém estava nos pontos do impacto. A construção do edifício estava quase pronta, mesmo que algumas pessoas já morassem nos apartamentos concluídos que foram imediatamente evacuados. De acordo com as primeiras informações dos bombeiros, a polícia e a proteção civil intervieram, as causas podem atribuir ao forte vento na segunda -feira à noite e nas circunstâncias da torneira no ponto em que ela quebrou. “Durante muito tempo, o homem morto não escapou aqui. Área e quem sabe quem trabalha no canteiro de obras da Via Anguisisola”.

