Ontem de manhã, em 12 de fevereiro, ocorreu um acidente no território do distrito de Muchkapsky. O acidente de trânsito ocorreu às 7h55 no distrito de Maison Número 16 da Rue Vostochny.

Segundo a polícia regional de trânsito, o motorista de 55 anos perdeu o controle. O homem rolou no caminho oposto e correu na linha elétrica.

Após o incidente, o motorista foi entregue ao Hospital Distrital Central de Uvarov.

No total, durante o último dia, em 12 de fevereiro, na região de Tambov, sete motoristas bêbados foram retirados da direção.