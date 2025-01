O MP do YSRCP, Vijayasai Reddy, aparece perante ED no caso de fraude de compartilhamento do porto marítimo de Kakinada SEZ

O MP V Vijayasai Sai Reddy do YSRCP Rajya Sabha compareceu na segunda-feira perante a Diretoria de Execução (ED) em conexão com a investigação sobre irregularidades nos portos marítimos de Kakinada.

O membro Rajya Sabha foi interrogado pelo DE durante seis horas em seu escritório em Basheerbagh. Segundo ele, não esteve envolvido no caso e que foi apresentada falsa denúncia contra ele.

O caso envolve alegações de fraude, intimidação criminosa e conspiração para adquirir participações na Kakinada Seaports Limited e na Kakinada SEZ Limited a um preço com desconto para a Aurobindo Realty, agora conhecida como Auro Infra.

O ED está investigando o caso depois que o Departamento de Investigação Criminal de Andhra Pradesh registrou um caso com base na denúncia do ex-presidente e diretor administrativo da Kakinada Seaports Limited (KSPL), Karnati Venkateswara Rao.

Reddy não compareceu perante o ED antes porque o Parlamento estava em sessão. Avisos de vigilância foram emitidos contra o MP em conexão com o caso do porto marítimo de Kakinada, levando-o a abordar o Tribunal Superior de Delhi.

Após o interrogatório de segunda-feira, Reddy, em conferência de imprensa, disse à comunicação social que lhe foram feitas cerca de 25 perguntas e que foi investigado com base na denúncia de KV Rao.

“Eu disse que não conheço KV Rao. Não tenho nenhuma ligação com ele. Nunca liguei para KV Rao sobre a questão do porto de Kakinada”, disse Reddy à mídia.

Reddy classificou a denúncia de KV Rao como falsa e disse que tomaria medidas civis e criminais se fosse provada infundada. Ele então disse que KV Rao deveria jurar por Deus em Tirumala. “Estou disposto a enfrentar qualquer punição se fizer algo errado”, disse ele.

“Não tenho ligação com essas questões nem conhecimento do caso. Embora seja deputado do YSRCP, não faço parte do órgão governamental nem participo na tomada de decisões. Foi uma denúncia falsa. Pedi aos funcionários do ED que verificassem os detalhes e confirmassem os factos com o queixoso”, disse o deputado Rajya Sabha.

O deputado destacou seu papel limitado como deputado, distanciando-se das decisões governamentais ligadas às denúncias.

“KV Rao diz que liguei para ele em maio de 2020. Você pode verificar se liguei para ele anotando os detalhes da ligação. Nunca liguei para KV Rao em lugar nenhum. Solicitei que KV Rao fosse chamado para uma investigação do pronto-socorro”, acrescentou Reddy.

Reddy também disse à mídia que esclareceu ao ED que não tinha nenhuma ligação com a Ranganath Company ou Sridhar Reddy. Ele disse à mídia que seu relacionamento com Sarath Chandra Reddy era puramente familiar e negou qualquer transação financeira com Vikrant Reddy.

Segundo Reddy, o ED também o questionou sobre transações financeiras anteriores relacionadas à Sandur Power Company, das quais ele disse não se lembrar devido ao passar do tempo.

As irregularidades foram descobertas pela primeira vez depois de KV Rao alegar que foi forçado a assinar acordos de transferência de ações para a Aurobindo Realty & Infrastructure sob ameaças de prisão e danos à sua família. Rao descreveu as transações como subavaliação grosseira e fraude financeira significativa: sua empresa familiar, Kakinada Infrastructure Holdings Pvt. Ltd perdeu ativos no valor de Rs 2.500 milhões por Rs 494 milhões; e a entidade Kakinada SEZ Limited perdeu ativos no valor de 1.109 milhões de rupias por apenas 12 milhões de rupias.