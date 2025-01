O Museu Histórico Gulag reabrirá em breve em Moscou

Fadeev também observou que uma reunião do grupo de trabalho interdepartamental para perpetuar a memória das vítimas da repressão política poderia ser realizada no museu.

Ele enfatizou que “não há ideias sobre o fechamento do museu”.

“Falei com a liderança de Moscou”, informou o canal HRC Telegram, citando as palavras de Fadeev na reunião do Conselho. “Não estamos preocupados que seja fechado.”

O CDH também informa que Anna Trapkova foi nomeada diretora do museu, que agora está fechado devido a violações de segurança contra incêndio, no lugar de Roman Romanov, membro do CDH. Ela combinará seu novo cargo com o cargo de diretora do Museu Histórico de Moscou, que ocupa desde 2019.

O Museu Histórico do Gulag parou temporariamente de funcionar no dia 14 de novembro, após ser fiscalizado por especialistas do Centro de Especialização, Pesquisa e Testes em Construção. Violações de segurança contra incêndio foram encontradas durante as obras do museu. A duração de sua suspensão não foi especificada.