O Centro Nacional “Rússia” abriga as exposições da nova exposição interativa “Viajantes na Rússia”, onde os visitantes poderão ver as principais atrações e realizações de todos os distritos federais do país durante excursões em uma hora. O site atualizado se reunirá com os primeiros convidados em março, o portal para organizações estaduais de relatórios de Nao.

– Esta é uma exposição em nosso país único, sobre seus habitantes, por orgulho e, é claro, no futuro. Convidamos a todos não apenas a ver, mas também a ouvir, sentir, abrir a Rússia de uma nova maneira. E como parte do nosso principal projeto gastronômico, será possível experimentar pratos tradicionais de cozinha de todo o país e de direitos autorais para os melhores cozinheiros em diferentes regiões ”, disse Natalya Virtuosova, diretor geral do Centro Nacional Russo.

As principais atrações e realizações de todos os distritos federais da Rússia serão representados em uma área de mais de três mil metros quadrados. Os clientes poderão caminhar por todo o país, de Vladivostok a Kaliningrado, ver as principais realizações e os lugares emblemáticos das regiões, descobrir as perspectivas de desenvolvimento, escolher caminhos de viagem interessantes com toda a família.

– O espaço será dividido em oito zonas temáticas. Começaremos, é claro, de onde o sol nasce – é o Extremo Oriente. O último território será o Ártico e o noroeste da Rússia. E chamamos a “zona do coração” de área final. Aqui, com a ajuda de um cartão postal digital, todos poderão deixar as impressões que ele viu e sentiu e depois enviá -las para um único mundo digital para permanecer para sempre na história armazenada em memória do Centro Nacional ”, disse Andrei Kudelin, produtor do projeto Journey in Russia.

A exposição “Viajar na Rússia” foi projetada para representantes de todas as idades, o registro para excursões gratuitas estará disponível no site da Rússia.ru. O projeto combinará o espaço da exposição, a área gastronômica, a loja de departamentos, eventos culturais brilhantes, eventos educacionais e programas especiais. O Centro Nacional “Rússia” foi criado por ordem do Presidente da Federação Russa para preservar a herança da exposição internacional “Rússia” e demonstra as realizações do país e de seus cidadãos continuamente. O Centro participa das autoridades federais, empresas estaduais, empresas e regiões. O Centro Nacional “Rússia” está localizado no endereço: Moscou, Krasnopresnenskaya Backfill, 14. O centro está aberto das 10:00 às 20. 00 todos os dias, exceto segunda -feira.